Как и предупреждали синоптики, 25 декабря в регионе начался снегопад: нашумевший североатлантический циклон Грета решил, наконец, явить себя Твери и области.В Твери снег начался примерно в 07:00. Продолжил падать и в полдень. Температура воздуха днем составляла -2 градуса.«КП»-Тверь» проехалась по городу и встретила много людей с лопатами. Снежных завалов нигде не попадалось: видимо, осадки ещё недостаточно интенсивные.Если пройтись по любой стоянке, то видно, как шапки снега на машинах наглядно демонстрируют, что снега за короткое время выпало внушительное количество. Но, проехавшись по нескольким дворам, ничего катастрофического для машин и пешеходов мы не заметили. Где-то снег притоптали, где-то посыпали песком. Главную опасность представляет, скорее, спрятавшийся под снежным покровом лед.Как, например, около школы № 49 в микрорайоне «Южный». Если идти вдоль учебного заведения в сторону крупных торговых центров, обычно опасаешься потонуть в грязи или же поскользнуться. В этот раз здесь утоптанная широкая пешеходная зона, но чуть ковырнешь ботинком снежок, а там ледяная корка.В небольшом сквере на бульваре Гусева нам встретились дворники, которые скребли лопатами снег. Возник вопрос: тяжело ли чистить сугробы в такую погоду?– Пока пушистый снег, нормально чистится. Если к нулю пойдет, будет хуже. А так работаем, объем большой, но чистится хорошо, – ответила женщина-дворник.Едем дальше. Вот, кажется, пешеходная часть Октябрьского моста около 11:00 вся засыпана снегом! Но и здесь уже орудует дворник, расчищая путь.Пока мчим по Волоколамскому проспекту, я замечаю, что грязный снег скапливается на обочине дороги. На что наш водитель резонно замечает, что, когда он сползает, автомобили быстро раскатывают его, и проблем не возникает. По сторонам много магазинов и организаций. Подавляющее большинство крылец вычищено. Да и остановки, на которых стоит народ, утоптанные и почищенные.Сугробы попались только на одной из парковок для машин. Впрочем, это были небольшие сугробики: меньше метра в вышину. И то на нашем пути их оказалось всего два. В какой бы двор наугад мы ни заглядывали, снежных завалов не обнаружили. Даже, специально стремясь подметить недоработки, сворачивали то на одну придомовую территорию, то на другую.– Вот если так же еще сутки будет идти снег, уже вырастут сугробы, – подметил мой товарищ водитель.Сделав крюк, мы направились в травмпункт 6-й горбольницы. Не доехав до места назначения, рядом с общежитием ТГМУ на улице 15 лет Октября заметили, что пешеходную зону недавно посыпали пескосоляной смесью: процесс уборки идёт.В травматологическом пункте примерно в 11:30 наплыва народу не было. Буквально пятеро пациентов сидели на первичный осмотр и около десятка – на вторичный.И тут мы заметили, как мимо проехала спецтехника. Добравшись до бульвара Цанова, сфотографировали снегоуборочную машину – трактор, который чистил дорожки. Машина орудовала спереди грейдером, а сзади специальной щеткой. На порядочном расстоянии трудилась группа дворников.Всего на территории областного центра, по данным горадминистрации, сейчас чистят улицы и проезжую часть 32 единицы спецтехники и 130 дворников МУП «ЖЭК». Специальной дорожной смесью обработали 786 километров улиц. Если погода ухудшится, службы готовы, как говорится, принимать меры.23 декабря Госавтоинспекция сообщила о том, что особенно много снега на тот момент выпало в Бологовском районе и Вышневолоцком городском округе, в том числе и на трассе М-10. Поэтому сотрудники ГИБДД напоминают, что важно быть предельно аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Особенно осторожно следует ехать по эстакадам, мостам и путепроводам.По данным Гидрометцентра, снег в Твери и области прекратится только днем в воскресенье. Один из сайтов с прогнозами вторит такой информации, а на другом указано, что ждать прекращения осадков стоит только днем в понедельник. Похоже, выходные будут хороши для лыжников, но некомфортны для автомобилистов.