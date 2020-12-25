Новогодние каникулы в этом году продлятся с 1 по 10 января, а некоторые счастливчики начнут отдыхать уже 31 декабря. Праздники - не время для тревог. Но всегда стоит помнить принцип: предупрежден - значит вооружен.Чтобы наши читатели чувствовали себя на новогодних каникулах спокойно, мы подготовили исчерпывающую информацию о работе и телефонах больниц, поликлиник, экстренных служб и различных учреждений, которые могут вам понадобиться.Главный телефон, который всегда нужно помнить, - 112. Позвонив по нему, можно вызвать «скорую», полицию и пожарных.Желаем вам спокойных и благополучных выходных!ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫМЧС101, единый номер вызова экстренных служб: 112.Телефон доверия МЧС: 8 (4822) 39-99-99.АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫОбъединенная диспетчерская служба Твери: 8 (4822) 34-87-07.Горячая линия администрации Твери: 8 (4822) 36-10-76.МУП «Тверьгорэлектро»: 8-800-450-02-77.«Тверь Водоканал»: 8 (4822) 48-11-00, 62-01-02.«Тверская генерация»: 8 (4822)78-00-00.«Газпром межрегионгаз Тверь»: (4822) 33-35-55.Аварийная газовая - 04.ПОЛИЦИЯТелефон доверия УМВД по Тверской области: 8 (4822) 32-95-52.Дежурная часть УМВД по Тверской области: 8 (4822) 52-26-00.Справочная служба УМВД по Тверской области: 8 (4822) 32-92-00.Дежурная часть УВД по городу Твери: 8 (4822) 42-23-10.Дежурная часть УГИБДД по Тверской области: 8 (4822) 58-04-00, 58-59-00.НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИБюро несчастных случаев при УМВД: 8 (4822) 32-92-37.Городская служба перевозки умершего из дома в морг: 8-980-628-02-88.МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ«Скорая помощь» - 112, 03.Горячие линии областного Минздрава:по коронавирусу: 8-800-333-93-72 (9:00-12:00);по вопросам доступности и качества медицинской помощи: 8-800-551-12-04 (12:00-9:00).ТРАВМПУНКТЫТравмпункт 1-й горбольницыРаботает по расписанию: 1, 4, 6 и 8 января - круглосуточно. Тел: 8 (4822) 42-19-83, 42-05-30. Адрес: Тверь, Беляковский пер., 9.Травмпункт 6-й горбольницыРаботает по расписанию: 31 декабря, 3, 7, 10 января - круглосуточно. Тел: 8 (4822) 58-52-22, 58-14-80. Адрес: Тверь, Орджоникидзе, 34.Травмпункт 7-й горбольницыРаботает по расписанию: 2, 5, 9 января - круглосуточно. Тел.: 8 (4822) 55-47-94, 55-52-02. Адрес: Тверь, Петербургское ш., 76, корп. 1.ПОЛИКЛИНИКИ И ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИРаботают 3, 6 и 9 января с 09:00 до 15:00. Прием ведут врачи-специалисты. Работают центры выписки лекарств и службы неотложной помощи. Прием вызовов до 12:00.СТАЦИОНАРЫ1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 января дежурная смена работает по графику выходных и праздничных дней;3, 6 и 9 января - врачебные обходы, прием и выписка пациентов, иные процедуры - по графику субботнего дня.СТОМАТОЛОГИЯПрием пациентов осуществляется с 08:00 до 14:00.4 и 8 января - стоматологическая поликлиника № 1 (ул. Бакунина, 33);4, 6 и 8 января - стоматологический кабинет городской клинической больницы № 6 (ул. Орджоникидзе, 34);6 и 9 января - стоматологическая поликлиника № 2 (ул. Коробкова, 4);5 и 9 января - стоматологическая поликлиника № 3 (Комсомольский пр-т, 10);9 января - областная стоматология (ул. Орджоникидзе, 47);6 и 9 января - детская стоматологическая поликлиника (просп. Чайковского, 24/2б);Круглосуточную экстренную и неотложную стоматологическую помощь в праздничные и выходные дни оказывает челюстно-лицевое отделение городской больницы № 1 (ул. Софьи Перовской, 48а).ИНФЕКЦИОННЫЕ ГОСПИТАЛИ (коронавирус)Врачебные обходы и выписка пациентов - ежедневно.Областная клиническая больница: 8 (4822)77-53-07, 8 (4822) 77-54-22.Областной клинический лечебно-реабилитационный центр: 8-920-693-51-40.Тверская городская больница № 6: 8 (4822) 58-32-60, 58-36-20 и 8-910-640-02-89.Детская областная больница: 8 (4822) 32-10-87.Областной родильный дом: 8 (4822) 51-56-25.Роддом № 2 Твери: 8 (4822) 42-26-87, 42-11-12.Зубцовская ЦРБ: 8 (48262) 2-12-28, 2-18-24.Калининская ЦРБ: 8 (4822) 73-30-67.Кашинская ЦРБ: 8 (48234) 2-10-38.Конаковская ЦРБ: 8 (48242) 4-22-14, 4-28-80.Нелидовская ЦРБ: 8 (48266) 5-23-83, 5-37-31.Медсанчасть № 141 в Удомле: 8 (48255) 2-03-30, 8 (48255) 5-08-77.ВОКЗАЛЫТелефон горячей линии РЖД и справочная: 8 (800) 775-00-00.Справочная служба железнодорожного вокзала Твери: 8 (4822) 41-33-38.Медпункт железнодорожного вокзала: 8 (4822) 42-96-80.Справочная служба автовокзала Твери: 8 (4822) 36-08-88, 36-04-36.ПОЧТА31 декабря - короткий день, почтовые отделения закрываются на час раньше. 1, 2 и 7 января - выходные. 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все почтовые отделения работают по обычному графику.ПЕНСИИ И СОЦВЫПЛАТЫДоставка пенсий и пособий в праздничные дни будет осуществляться по следующему графику:Городские почтовые отделения:29 декабря 2020 года - за 3 января 2021 года;30 декабря 2020 года - за 3 января для отделений с выходным днем - вторник;4 января 2021 года - за 4 января 2021 года и в отдельных отделениях за 5 января 2021 года;5 января 2021 года - за 4 января 2021 года для отделений с выходным днем - понедельник, и за 5 января 2021 года;6 января 2021 года - за 6 и 7 января 2021 года;8 января 2021 года - за 8 января 2021 года;9 января 2021 года - за 9 и 10 января 2021 года.Для почтовых отделений с режимом работы «понедельник, среда, пятница»:30 декабря 2020 года - за 3 января 2021 года;4 января 2021 года - за 4 и 5 января 2021 года;6 января 2021 года - за 6 и 7 января 2021 года;8 января 2021 года - за 8, 9 и 10 января 2021 года.Для почтовых отделений с режимом работы «вторник, четверг, суббота»:29 декабря 2020 года - за 3 января 2021 года;5 января 2021 года - за 4, 5, 6, 7 и 8 января 2021 года;9 января 2021 года - за 9, 10 и 11 января 2021 года.Тем, кто получает выплаты на карту, деньги будут перечислены как обычно, в два потока, 11 января и 21 января 2021 года.