Вот и настигла нас нервная «Грета» - североатлантический циклон с вредным характером. А значит, тверичан ждет снег, порывистый ветер и скачки давления.- К выходным мы будем в самом центре циклона. Ночь на субботу пройдет в плюсе, но уже днем подступит морозец. Начнется недолгое, но стремительное похолодание. В субботу к вечеру -2, в воскресенье днем -7…-8, в ночь на понедельник уже -12, - рассказала \\"КП\\"-Тверь\\" доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Правда, на этом все и закончится. В понедельник днем -6, а во вторник опять -2.На дорогах будет очень скользко. Не исключено, что обледенеют ветви деревьев и провода. Небо совсем раскапризничается. В субботу утром может пройти дождь, в том числе ледяной, который перейдет в снег.Прекратится снегопад к воскресному утру. Не исключено, что в воскресенье мы даже сможем урвать несколько солнечных минут и обогатить организмы дефицитным витамином D. Но очередную порцию осадков природа готовит к вечеру понедельника.Поберегите себя в предновогодней суете и отнеситесь внимательно к самочувствию. Такого низкого атмосферного давления у нас не было давно: в субботу оно упадет до 736 мм рт. ст. и сразу пойдет в рост. К понедельнику достигнет отметки в 758 мм. Тут можно будет расслабиться: начало рабочей недели пока не предвещает никаких катаклизмов.Что до Нового года, говорить о нем пока рановато. По предварительной информации, первый день наступившего 2021 года подарит нам легкий морозец. Но, уж не обессудьте, пока это лишь предположения. Следите за публикациями \\"КП\\"-Тверь\\", и ближе к празднику, мы все вам расскажем!