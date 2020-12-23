Для христиан Твери это Рождество впервые пройдет в суровых условиях эпидемических ограничений. Католическое Рождество празднуется раньше православного, 25 декабря. И, поскольку о спаде заболеваемости пока речь не идет, массовые торжества пришлось отменить. Как тверским католикам отметить праздник, расскажет «КП»-Тверь».В кругу семьи- Сейчас коронавирус, масочный режим. Поэтому массовые службы отменены, в том числе и в Рождество. Служить будем, но в частном порядке. Такой уж год, - разводит руками настоятель тверского костела (приход Преображения Господня) отец Збигнев.Всех, кто жаждал прийти в храм в этот праздник, отец Збигнев просит не печалиться и усмотреть в данной ситуации возможность сблизиться с семьей:- Семья - наша домашняя церковь. И в день Рождества мы почитаем Святое семейство. Сегодня нам дан шанс обратить особое внимание на наши семьи, на отношения. Христос должен родиться в наших сердцах и в наших семьях. Именно в семье происходит все самое важное для человека: и зачатие, и рождение, и воспитание. Мы растем, радуемся, страдаем и умираем в семье. Сегодня именно тот момент, чтобы оценить эту самую большую сокровищницу, что есть у нас, - семью.Католический храм открыт для молитвыНесмотря на то, что массовые службы отменены, служить в частном порядке в костеле будут. Отец Збигнев также напомнил прихожанам, что храм всегда открыт для молитвы.А также для тех, кто захочет полюбоваться рождественским вертепом. Его, кстати, должны усовершенствовать - добавить движущиеся детали.Служба в интернетеК праздничному богослужению тем не менее присоединиться будет можно - через интернет. Служба будет доступна на страничке отца Збигнева в Инстаграм.Начнется рождественское богослужение в Сочельник, 24 декабря, в 21:00.«Анефра»Лингвострановедческий клуб «Анефра», работающий при библиотеке имени Горького, обычно собирает на католическое Рождество большую праздничную встречу. Но в этом году по вине коварного коронавируса от такого формата тоже пришлось отказаться.- Мы не отменяем праздник совсем. Просто откладываем большие собрания до лучших времен, - сообщили «КП»-Тверь» в «Анефре».Встретиться, пусть и небольшой группой, в честь праздника смогут люди, интересующиеся чешской культурой. «Горьковка» приглашает отметить Рождество по-европейски в теплой компании с автором проекта «Чешский язык - Тверь» Аленой Бойцовой.Встреча состоится 26 декабря в 14:00 в отделе литературы на иностранных языках. Поскольку количество участников будет ограничено, необходимо предварительно записаться: 34-77-26. И, конечно, помнить о том, что на собрание не пропустят без маски.