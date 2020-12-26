Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 26 декабря: 236 человек заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 20843 случаев заражения COVID-19.Выздоровели 16025 человек (+535 за сутки).Изолированы 4377 человек (-302 за сутки), умерли 441 человек (+3 за сутки).Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 25 декабря выявлено 6713 случаев ковида, за последние сутки - 69 случая.Также в лидерах:Конаковский район 1527 (+27)Ржев 1337 (+6)Вышневолоцкий городской округ 1265 (+18)Торжок 1028 (+10)Ещё один педагог Твери скончалась от коронавируса24 декабря 2020 года в Твери ушла из жизни учитель начальных классов высшей квалификационной категории, заместитель директора по УВР школы №3 Людмила Куриленко. Некролог появился на сайте школы.Людмила Львовна работала в школе с 1991 года. Была награждена Почетной грамотой Министерства образования Тверской области, Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерацией, являлась финалистом городского конкурса педагогического мастерства (2004 г.).- Неравнодушный педагог, пользующийся уважением у своих коллег, учащихся и их родителей, - вспоминают о ней коллеги.Педагогический коллектив глубоко скорбит о тяжёлой и невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Людмилы Львовны Куриленко.В соцсетях тверичане активно обсуждают эту печальную новость, многие настаивают на том, что школы пора переводить на дистант, ведь процент заболеваемости коронавирусом и летальных исходов среди педагогов высок. Однако, власти не планируют этого делать.На пресс-конференции по итогам года губернатор Игорь Руденя заявил, что после зимних каникул учебный год продолжится в обычном режиме.Чемпион мира по бальным танцам Арсен Агамалян заболел коронавирусом. Об этом тверской танцор сообщил на своей странице в соцсети.- Друзья, увы но у меня коронавирус. С кем общался 19, 20 декабря, суббота, воскресенье , следите за собой, - написал в посте Арсен Агамалян. - Всё нормально, всё под контролем, 4-й день температура 38-39, всё болит жестко...кашель, легкие ну и т.д. и т.п. Я носил маски, я использовал средства защиты для носа, но на прошлой неделе расслабился. У Оксаны и Гарика всё хорошо. Не расслабляйтесь, берегите себя.Мы желаем артисту скорейшего выздоровления!