Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 24 декабря: 235 человек заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 20370 случаев заражения COVID-19.Выздоровели на 22 декабря 15045 человек (+306 за сутки).Изолированы 4890 человек (-1071 за сутки), умерли 435 человек (0 за сутки).Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 23 декабря выявлено 6562 случаев ковида, за последние сутки - 72 случая.Также в лидерах:Конаковский район 1497 (+13)Ржев 1330 (+5)Вышневолоцкий городской округ 1229 (+13)Торжок 1010 (+7)В Тверской области 31 декабря будет выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя.Выходной день объявлен для служащих исполнительных органов государственной власти. При этом рабочий день перенесён на 26 декабря.Как поясняют в областном правительстве, для сотрудников других предприятий и организаций работодателям рекомендовано также сделать 31 декабря выходным днем.