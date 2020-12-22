Ведется следствие: В Тверской области задержали «Бологовского маньяка», которым пугали в соцсетях

Фотографию предполагаемого маньяка-насильника жители провинциального города рассылали по соцсетям и мессенджерам. Фото: соцсети

«В Бологое объявился маньяк! Только освободился из мест не столь отдаленных! Берегите себя и близких! Распространите информацию!» Тревожные, если не сказать истерические, сообщения разлетелись 17 декабря по соцсетям со скоростью звука. Бологое, маленький провинциальный городок с населением чуть более 20 тысяч человек, затерявшийся между Москвой и Питером, был совершенно взбудоражен известием о насильнике.

К сообщению прилагалось фото «маньяка»: среднего телосложения молодой мужчина, не то бритый налысо, не то рано лысеющий. Лицо не сказать чтоб устрашающее – обычное, взгляд довольно миролюбивый. Но ведь и Чикатило на вид был вовсе не злодей?

Сообщение, распространяемое вместе с фото мужчины в соцсетях и мессенджерах, напугало горожан. Фото: соцсети

В городке начали судачить: маньяк насилует и убивает девушек! О том, что он бывший «сиделец», якобы, сообщили в правоохранительных органах. Кое-кто уверял, что знает, где маньяк живет.

Информация, словно снежный ком, обрастала новыми подробностями. Говорили, что нелюдь уже изнасиловал несколько жительниц городка. Кто-то сообщал, что оперативники вскрыли квартиру, где живет брат подозреваемого, вот только самого маньяка там не обнаружили. Женщины вопрошали – сколько изнасилований ещё должно произойти, чтобы маньяка поймали?

Так есть он, этот маньяк? Или это очередная «пуля», запущенная в сеть, чтобы попугать наивных горожан? Определенно можно было сказать одно – в истории этой гораздо больше слухов, чем фактов. Но тут появилось видео. И тоже очень и очень странное. В сети начали «постить» записанный на камеру телефона ролик с кадрами, якобы, задержания маньяка. Мужчину грубо заламывают. Но кто это делает - непонятно. Крики, мат, «подозреваемый» признаёт: «Ударил бабу по лицу раз или два, забрал телефон, но не насиловал!».

Предполагаемое задержание снималось с близкого расстояния. Фото: соцсети, стоп-кадр с видео

И тут начинается самое интересное. В Следственном управлении СКР по Тверской области факт задержания бологовца подтверждают. Но никаких подробностей не дают.

- Расследуется уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, - вот и все, что сообщает по данному поводу СК.

От видео силовики открещиваются: данная съемка произведена не ими. Кто же тогда снимал? Снято впритык. В кадре лицо предполагаемого преступника крупным планом. И моментально полученное признание – бил, телефон отобрал. Странно.

Тем временем в Бологое начали поговаривать, что и не маньяк парень вовсе.

- Знакомая мне рассказывала, она знает их всех. Парень как будто и впрямь из тюрьмы освободился и к бывшей своей в гости пошел. А у бывшей – подруга сидит. И что-то не поделили они – парень этот и подруга бывшей. Поссорились сильно, - рассказала «КП»-Тверь» местная жительница. - Начали отношения выяснять, вышла потасовка у них. Подрались, что ли. А потом эта подруга парню решила мстить. Вот информацию по соцсетям и распространила, дескать, насильник он.

То, что силовики предполагаемого маньяка «заломали», нашей собеседнице тоже оказалось известно. С ее слов, поймали его в районе Бологое-2. Эта местность раньше была поселком, но с некоторых пор входит в черту города. Рядом находится железнодорожная станция «Бологое-Полоцкое» и шоссе.

А интернет продолжает кипеть и обсуждать. Но что-либо утверждать конкретно в этой истории слишком рано. Подтвердить или опровергнуть страшные предположения об изнасилованиях теперь должны следственные органы.