Сахар, подсолнечное масло, гречка: в Тверской области усилилась годовая инфляция

Специалисты успокаивают: рост цен обусловлен преимущественно временными факторами.

Цены растут – покупатели звереют. В ноябре 2020 года в Тверской области ускорилась годовая инфляция (изменение цен с начала года): 4,9% против 4,5% в октябре. Статистику опубликовал Центробанк.

Специалисты уверяют: такой рост цен обусловлен преимущественно временными факторами. А нам не легче. Если не притормозить с покупками (возможно ли это – Новый год на носу!), то после боя курантов иные жители региона могут услышать еще и звенящую пустоту своих кошельков…

Что дорожает быстрее всего

Среди продуктов в Тверской области, как и в большинстве других регионов страны, вне конкуренции сахар. В октябре 2020 года по сравнению с октябрём 2019-го цена сладкого углевода выросла на 54,1% (ЦБ РФ по данным Росстата).

Выросли в цене макароны и крупы (помните "гречневый бум" начала пандемии?). Дорожают жиры, здесь самую весомую роль сыграло подсолнечное масло.

Из непродовольственных товаров лидером роста цен стали товары медицинского назначения, что неудивительно - коронавирус. За год медицинские товары прибавили в цене 7,5%. Серьёзно дорожали также санаторно-оздоровительные услуги – на 16,4%.

Продовольственные товары (октябрь-2020 к октябрю-2019)

- сахар – 54,1%;

- макароны и крупы – 20,9%;

- овощи-фрукты – 13,1%;

- масло и жиры – 12,3%.

Непродовольственные товары (октябрь-2020 к октябрю-2019)

-медицинские товары – 7,5%;

- табак – 6,8%;

- легковые авто – 6,5%;

- средства связи – 6,2%.

Услуги (октябрь-2020 к октябрю-2019)

- санаторно-оздоровительные – 16,4%;

- пассажирский транспорт – 7,6%;

- медицина – 5,1%;

- связь – 4,7%.

На чем сэкономить

Странно прозвучит, но сэкономить сегодня можно на мехе. Если имеется возможность, самое время порадовать супругу обновкой к празднику: шубы, полушубки и прочие меховые изделия в регионе подешевели с октября 2019 по октябрь 2020 года на 11,9%.

Облаченную в новую шубу благоверную можно сводить на выставку или в театр: услуги организаций культуры тоже дешевели – на 2,8%.

Скинули, хоть и совсем немного, также теле- и радиотовары (-1,1%). А вот среди продуктов питания тех, что стали дешевле, нет.

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