Действительно, беспрецедентное новогоднее предложение делает сегодня жителям Твери сеть магазинов постоянных распродаж товаров для дома: берете в «Галамарте» сотейник, а сковорода при этом обойдется всего в рубль. И посуда не абы какая: из премиальной линейки BY collection. И сотейник, и сковорода – стильные, удобные, максимально практичные. Кроме того, наличие на кухне удивительного сотейника позволит любому, даже самому занятому хозяину, научиться готовить вкусные и очень полезные блюда (типа паровых котлеток…).Сковороду - в подарок родным и близким? Прекрасно! Но и про себя не забудьте: такое приобретение оценят все друзья и домашние. Только помните, что акция «При покупке сотейника BY – сковорода за 1 рубль» действует в розничных магазинах «Галамарт» с 21 декабря 2020-го по 1 января 2021-го.Напомним, что в «Галамарте» регулярно проводятся выгодные акции, которые дают возможность проинспектировать домашнюю обстановку, выкинуть, наконец, все старое и ненужное и купить новые вещи с максимальными скидками. И вот – на очереди сковороды BY!Специалисты отмечают ряд важных преимуществ посуды BY collection:- Корпус выполнен из высокопрочного утолщенного литого алюминия: он не деформируется, равномерно нагревается и распределяет тепло.- Внутреннее 2-х слойное антипригарное покрытие с эффектом мраморной крошки устойчиво к внешним воздействиям, не истирается со временем.- Эргономичные ручки с покрытием soft-touch не скользят в руке.- Подходит для всех типов плит, включая индукционную.- Можно мыть в посудомоечной машине.- Строгий лаконичный дизайн станет украшением любой кухни.В-общем, «рублевое» приобретение станет для гостей «Галамарта» настоящей находкой! В сковороде BY ничего не пригорает и не прилипает, приготовление пищи превращается в настоящее удовольствие, а мысль о том, что вы приобрели эту сковороду всего за 1 рубль, будет долго радовать вас и терзать соседок.Кстати, разнообразные и очень привлекательные для покупателей акций в «Галамарте» проходят постоянно. Чтобы стать их счастливым участником, следите за новостями на официальном сайтe www.galamart.ru и всегда покупайте выгодно!Телефон для справок: 8 800 25 000 25Видео с рецептами от BY