«Брат вам голову отрежет»: В Твери таксист сначала вылетел на встречку, а потом грозил расправой пассажирам с ребенком

Безобразный случай произошел в такси в Твери. Фото: Олег ЗОЛОТО

Встретиться с хамством в российских такси - явление, прямо скажем, не такое уж и редкое. Особенно в тех, которые работают на не слишком разборчивых и не предъявляющих к водителям особых требований онлайн-агрегаторов (сервисы заказа такси). Благо закона о всеобщем лицензировании водителей нет, по факту никто особо не отслеживает прохождение медкомиссии (да зачастую и техосмотров) таксистом... Вот так на днях не просто с хамством, а с жестокими угрозами встретилась супружеская пара с ребенком в Твери. Причем водитель мог вообще всех их погубить.

Эту историю нам рассказала жительница города Татьяна, которая с мужем и ребенком решила вызвать такси через новичка на тверском рынке этих услуг - китайский агрегатор «DiDi».

- Мы вызвали такси через их приложение, там было показано, что к нам приедет такой-то водитель на определенной машине, нас всё устраивало, - рассказала она.

По словам Татьяны, приехал к ним таксист нерусской национальности, достаточно молодой, в маске, что похвально. Правда, потом он начал вести себя, мягко сказать, не похвально. Да и маску сорвал со своего лица в ходе ссоры. Но мы забегаем вперед.

- Мы как раз проезжали улицу Дарвина, и тут водитель совершенно неожиданно из своей левой полосы вдруг вырулил прямо на встречку, - сообщила детали Татьяна. - Мой муж сидел рядом с ним и, проявив хорошую реакцию, тут же выкрутил руль и вернул машину на свою полосу. Мы, конечно, вскрикнули от возмущения: «Что ты творишь, ты вменяемый вообще?! Мы же могли врезаться во встречную машину!» На это он, сорвав маску, сначала сказал, что объезжал яму. Потом начал угрожать. Буквально несколько раз повторил: «Я сейчас брату позвоню, он приедет и голову тебе отрежет». Наш ребенок, которому всего 10 лет, был в шоке. Мы сами были в шоке. Он действительно начал кому-то звонить и что-то на непонятном нам языке обсуждать. Мы потребовали, чтобы он сейчас же остановился и высадил нас. Он остановился, при этом мы всё-таки заплатили ему 100 рублей за часть пути.

По словам Татьяны, просто так они этот инцидент оставлять не намерены. Муж ее уже оставил нелицеприятный отзыв о водителе. Татьяна намерена подавать жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор и областное министерство транспорта.

При этом она сообщила нам, что часть ссоры с таксистом успела записать на диктофон смартфона.

Отметим, что требования у китайского агрегатора к своим «наемникам» совсем не строгие: всего три года стажа вождения, возраст от 21 года, наличие смартфона на базе Android, паспорт или вид на жительство, права категории B России, Белоруссии, Киргизии или Казахстана.

Мы, естественно, попытались взять комментарий по этой ситуации у представителей китайского агрегатора. Нашли пару телефонов на их сайте: мобильный и обычный.

По первому на звонок так и не ответили. По обычному попали в службу поддержки. Женщина-оператор по имени Гульнара внимательно выслушала, но ничего толкового ответить не смогла. Попросила «повисеть» на трубке. Через некоторое время вновь появилась, ничего внятного не сказала, заявив, что не может дать консультацию по данному вопросу.

На вопрос, может ли она дать телефон кого-то из руководителей российского филиала агрегатора либо соединить с ними, ответила следующее:

- Я не могу предоставить вам никаких контактов, комментариев не даем.

Что ж, как говорил Остап Бендер, «больше вопросов не имею».

Однако здесь не до шуток. Ведь дело могло кончиться не только угрозой, а вообще гибелью. Водитель же на встречку вылетел. И это, к сожалению, тоже далеко не единичный случай с тверскими таксистами.