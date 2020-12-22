АИП-69: В Тверской области объявлено, сколько и чего построят и реконструируют по Адресной инвестпрограмме

В областном правительстве на площади князя Михаила Тверского рассмотрели вопрос реализации АИП Фото: Александр ЖМУЛИН

Утром 22 декабря губернатор Игорь Руденя в большом зале на бывшей Советской, ныне носящей имя тверского князя Михаила, провёл очередное заседание областного правительства. Главный вопрос повестки: перспективы и планы реализации Адресной инвестиционной программы Тверской области на 2021-2023 годы.

Только в 2021 году к реализации символично заявлено 69 объектов инфраструктуры и соцсферы в 24 муниципалитетах. Почему символично? Ведь код нашего региона как раз - 69. Впрочем, это всего лишь совпадение.

Отметим, что объёмы финансирования и соответственно количество проектов в региональной Адресной инвестиционной программы растут с 2016 года. В 2021-м на реализацию АИП заложено более 8,1 млрд рублей.

Игорь Руденя отметил важность своевременного выполения всех работ по программе. Фото: ПТО

- Для нас выполнение Адресной инвестиционной программы не просто достижение показателей. Это жизни и судьбы десятков тысяч наших граждан. Что очень важно - в программу включено несколько объектов здравоохранения: детская областная клиническая больница, четыре детские поликлиники, реновация двух центральных районных больниц. Мы реализуем и другие направления в медицине – модернизация скорой медицинской помощи, сети ФАПов и ВОПов, - отметил Игорь Руденя.

38,8% средств АИП направят именно на здравоохранение. В планах - новый комплекс детской областной больницы. Его начали строить в этом году недалеко от ОКБ. Срок реализации - три года. За стройку отвечает одна из дочерних организаций госкомпании Ростех.

Также будут построены несколько поликлиник.

В дорожном хозяйстве по АИП в 2021 году запланировано завершить реконструкцию путепровода через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке.

Также должны отремонтировать автодорогу Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка, трассу «Москва- Рига» - Хорошево в Ржевском районе. А также несколько участков шоссе в Осташковском городском округе и Фировском районе.

Большой объем заложен на ЖКХ – 19,5%. Планируется строительство внутрипоселковых газовых сетей на юго-западе - в Нелидово, Жарковском, Оленино - и северо-востоке - Красном Холме, Молоково. Внутренние сети и межпоселковые газопроводы построят в Фирово, Осташковском городском округе, Рамешковском, Старицком, Бежецком, Калининском, Конаковском районах.

Также по программе будет построено и модернизировано семь котельных, проведена реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в 17 населённых пунктах.

В сфере образования в программу включено строительство двух школ и четырех детсадов в Твери, Калининском районе и Вышнем Волочке.

В сфере физкультуры и спорта - центры по гребле на Волге и Тверце, крытый каток с искусственным льдом в Вышнем Волочке, физкультурно-оздоровительные комплексы в Твери и Бежецке, крытый футбольный манеж в областном центре. Построить их рассчитывают в 2021-2023 годах.

Игорь Руденя акцентировал внимание областных министров и глав муниципалитетов на том, что все заявленные работы по объектам АИП должны быть реализованы в прописанные в контрактах сроки. Губернатор напомнил, что они несут за это персональную ответственность.

- Необходимо качественно выполнять все этапы строительства объектов, начиная с проектно-изыскательских мероприятий, - подчеркнул глава региона.