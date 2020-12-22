Запускать фейерверки в Твери разрешили на пяти площадках

Пускать новогодние фейерверки в Твери возможно будет на разрешенных площадках. Фото: Влад КОМЯКОВ

Городские власти чётко определили в Твери несколько разрешённых площадок для запусков фейерверков, чтобы взмывающие в воздух огни не мешали пролетающим самолётам.

Что, где, пускай!

Их всего пять:

– площадь Ленина;

– набережная Афанасия Никитина (у памятника);

– площадь Велико Тырново (перед досуговым центром «Мир»);

– посёлок Химинститута (площадь перед ДК «Синтетик»);

– проспект Ленина (сквер напротив здания Политеха).

В городе разрешено использовать пиротехнику с первого по третий класс опасности (информация указана на упаковке). Там же необходимо смотреть инструкцию, которой МЧС рекомендуют неукоснительно следовать.

С большой петардой приходит большая ответственность

За «огненные развлечения» в неустановленных общественных местах грозит административное наказание по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Для физических лиц штраф составляет от двух до трёх тысяч рублей. Если из-за неосторожности празднующего произошли пожар, порча имущества или вред здоровью другого человека, штраф увеличивается до диапазона от четырёх до пяти тысяч рублей.

Если масштаб трагедии ещё серьёзнее, наступает уголовная ответственность за нарушение пожбезопасности. Максимальное наказание – семилетний тюремный срок.

Безопасность превыше всего!

Сотрудники МЧС, которые в преддверии праздников проверяют точки продажи пиротехники в Тверской области, напоминают, что при покупке таких изделий необходимо в первую очередь смотреть инструкцию.

В ней должен быть не только порядок действий, как достать и поджечь «шутиху», но также сроки, условия хранения и способы утилизации.

Запускать фейерверки и бросать петарды точно не рекомендуют во избежание ЧП в помещениях, на крышах, балконах, а также вблизи взрывоопасных объектов и ЛЭП.

Покупать пиротехнику нужно в специализированных магазинах. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Список простых правил, которые помогут не испортить праздник:

1. Поджигайте фитиль, лишь определив, где верх изделия. 2. Не направляйте фейерверки в сторону людей, машин, зданий. 3. Не давайте запускать салюты маленьким детям. 4. Не держите зажжённую петарду в руке. 5. Не приближайтесь к горящему фейерверку ближе, чем на 5-10 метров. 6. Не пытайтесь ещё раз поджечь несработавшую петарду.

Также важно помнить, что как настоящая, так и искусственная ель легко может воспламениться. Поэтому лучше всё сделать так, чтобы фраза «ёлочка, гори!» касалась всё-таки гирлянд.

Телефоны службы спасения: 01, 101, 112, (4822) 39-99-99.

КСТАТИ

В нынешней эпидемической ситуации поджигать фейерверки с незнакомым человеком стоит на расстоянии 1,5 метров, т.е. социальной дистанции, потому что в противном случае можно разделить не только радость от салюта, но и участь быть заражённым коронавирусом.