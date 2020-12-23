Коронавирус в Твери, последние новости на 23 декабря 2020: новый коронавирусный госпиталь и улица Максимовича

Статистика по коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 22 декабря: 233 человека заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 20135 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели на 22 декабря 14739 человек (+332 за сутки).

Изолированы 5961 человек (+898 за сутки), умерли 435 человек (+3 за сутки).

Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 22 декабря выявлено 6490 случаев ковида, за последние сутки - 60 случаев.

Также в лидерах:

Конаковский район 1484 (+80)

Ржев 1325 (+2)

Вышневолоцкий городской округ 1216 (+9)

Торжок 1003 (+8)

Графика: Яндекс

Резервный коечный фонд создан в Вышневолоцкой центральной районной больнице. 22 декабря об этом сообщили на заседании бюджетной комиссии региона. В ЦРБ отремонтировали помещение под коечный резерв, в том числе подготовили его для оснащения системами подачи кислорода. Запланирован монтаж газификатора, ограждения по периметру госпиталя. Финансирование составляет 7,8 млн рублей.

Сейчас в регионе действует более 2490 коек для пациентов с COVID-19. Инфекционные госпитали открыты в Областной клинической больнице, городской больнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице, медицинской части № 141 в Удомле, Областном родильном доме и в роддоме №2.

Клинической больнице скорой помощи выделят 4,2 млн рублей на закупку нового газификатора объемом 3000 литров для замены старого аппарата (1989 года выпуска). Будет обустроена и спецплощадка для его установки.

18 декабря на базе Института непрерывного образования ученые Тверского госуниверситета обсудили возможность переименования улицы Желябова, на которой расположен главный корпус университета и гимназия, переименовать в улицу имени Павла Максимовича. Именно он основал первую в России учительскую школу для девушек всех сословий.

Тверской госуниверситет является приемником той самой женской учительской школы.

С предложением о переименовании выступил коллектив Академической гимназии имени Павла Максимовича. Участники "круглого стола" идею поддержали и отметили, что появление имени Павла Павловича Максимовича на карте Твери станет не только восстановлением исторической памяти, но и символом служения родному городу.

Ходатайства об инициировании данного вопроса предполагается направить в ученый совет университета, общественные организации города, а затем – в органы местного самоуправления Твери.