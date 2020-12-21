Более двух с половиной тысяч жителей Тверской области познакомились с историей российского атома

Арт-проект Калининской АЭС «Опережая время»

Организатором проекта выступило Управление информации и общественных связей Калининской АЭС.

Калининская АЭС предоставила уникальную возможность жителям Тверской области узнать атомную промышленность поближе, не выезжая за пределы своего города. Передвижная фотовыставка «Опережая время» в течение четырех месяцев путешествовала по региону. Атомный вернисаж побывал в Твери, Ржеве, Торжке, Вышнем Волочке. Также её смогли увидеть студенты Тверского государственного технического университета, в том числе и те, которые обучаются по специальностям, связанным с теплоэнергетикой и электроэнергетикой и регулярно проходят производственную практику на атомной станции. Теперь выставку ждут в Удомле, городе-спутнике КАЭС.

Точкой отсчета в истории отечественной атомной индустрии принято считать 20 августа 1945 года, когда было подписано постановление о создании органа управления работами по урану — Специальный комитет при ГКО СССР. Освоение энергии мирного атома – это отдельный пласт истории. Все эти десятилетия фотографы, как летописцы, фиксировали все, что связано с работой атомщиков. Укрощение атома обеспечило создание «ядерного щита» страны, дало человечеству чистую энергию, помогло покорить Арктику, изучить далекий космос, внедрить атомные технологии в медицину, сельское хозяйство, другие отрасли. За всем этим стоит труд тысяч людей, их профессионализм, увлеченность любимой работой и беззаветная преданность своему делу.

Кроме того, экспозиция рассказывает о работе Калининской АЭС – крупнейшего производителя электроэнергии Верхневолжья. Четыре современных энергоблока станции вырабатывают более 80% всей электроэнергии области.

Выдержки из книги отзывов дают достаточно полное представление о том впечатлении, которое оставила у посетителей эта выставка. «Экспозиция состоит из уникальных материалов – здесь собраны исторические фотографии, архивные документы, интересные факты о работе предприятий отрасли, людях, стоявших у истоков,- отметила заведующая Центром детского и семейного чтения г. Вышний Волочек Наталья Веселова. - Это очень познавательный и полезный проект, который демонстрирует высочайший уровень достижений талантливых ученых, конструкторов и инженеров, пробуждая гордость за страну».

Арт-проект Калининской АЭС «Опережая время»