В День энергетика компания «Тверская генерация» поздравила лучших сотрудников

ТЭЦ-3 Фото: пресс-служба "Тверская генерация"

22 декабря в России отмечают День энергетика, профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности. Мастерство работников «Тверской генерации» ценят как на городском, областном, так и на общероссийском уровне. Как сказано в поздравлении от руководства региона, на предприятии работают «ответственные, надежные люди, с особой закалкой».

За личный вклад в развитие топливноэнергетического комплекса, многолетний добросовестный труд почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации наградили исполняющего обязанности директора компании Алексея Яковлева и лаборанта химического анализа четвертого разряда Наталью Зубову.

За многолетний добросовестный труд благодарность губернатора Тверской области объявили заместителю технического директора по эксплуатации Сергею Тювилеву.

Благодарность Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм получили шестеро работников. Начальники смены, техники, химики, руководители цехов.

Один из награжденных – Валерий Шмелев. Он работает в отрасли уже 26 лет. 14 лет – в должности начальника котлотурбинного цеха. За все эти годы проявил себя как ответственный, целеустремленный и инициативный руководитель. Благодаря его умению организовать работу цех решает сложные производственные задачи.

Валерий Иванович готов принимать решения в нестандартных ситуациях. Постоянно повышает свой профессиональный уровень. Благодаря его решениям и нововведениям цех стал функционировать ещё мощнее.

Другой награжденный, Сергей Домрачев, трудится в тверской энергетике более 10 лет. На ТЭЦ-3 он прошел путь от мастера по ремонту оборудовании до начальника участка ремонта котлотурбинного цеха, которым был назначен в 2014 году.

Сергей Николаевич не только квалифицированный специалист, но также инициативный и грамотный руководитель. Он постоянно повышает свой профессиональный уровень.

Сергея Домрачева отличают высокая работоспособность и требовательность к себе и к подчиненным. Его грамотные решения не раз позволяли избежать нештатных ситуаций. Цех под руководством Сергея Николаевича работает дружно и слаженно.

За добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие Тверской энергетики благодарность Законодательного собрания Тверской области объявили ведущему инженеру отдела капитального строительства и технического присоединения предприятия Павлу Киму.

Пятеро работников получили благодарность главы Твери за честный, добросовестный, многолетний труд. Среди них – мастера цехов, начальники участков, руководящий персонал.

Что касается конкретных примеров. Оператор теплового узла Роман Зверев работает в организации уже 20 лет и восемь месяцев. За его плечами недюжинный опыт и годы упорного труда во благо тверской энергетической отрасли.

От департамента ЖКХ, жилищной политики и строительства Администрации Твери четверых специалистов теплоэнергетической компании наградили за добросовестный труд, образцовое выполнение обязанностей, большой личный вклад в работу системы жилищно-коммунального комплекса города. Это инженер, изолировщик, специалист по оплате труда и электрогазосварщик.

Четверым специалистам объявили благодарность Тверской городской Думы за добросовестный труд и личный вклад в общее дело. Это инженер, электрослесарь, слесарь, машинист, замначальника цеха.

У электрослесаря Юрия Волкова общий стаж работы в энергетической сфере более 45 лет. Юрий Анатольевич – самый опытный и квалифицированный электрослесарь основной ремонтной группы электрического цеха ТЭЦ-4. Помимо того, что он безупречно выполняет свою основную работу, мастер освоил такие профессии, как кабельщик-спайщик, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, сварщик. Приобретённые им навыки и опыт позволяют выполнять порученную работу более качественно за меньшее время. Юрий Волков – высококвалифицированный специалист, который всегда ищет нестандартные решения. Всегда готов осваивать новую технику и технологии.

Юрий Анатольевич делится своим опытом с молодыми рабочими. Он также участвовал во вводе в эксплуатацию новых турбогенераторов, проводил реконструкцию распределительных устройств.

Восьмерым работникам вручили почетную грамоту за успехи в развитии тверской энергетики от родного предприятия «Тверская генерация». Троим работникам – благодарственные грамоты. Это инженеры, слесари, начальники смены, мастера по ремонту, машинисты, юристы, административный персонал.

Звания «Лучший работник» теплоснабжающей компании и занесения на доску почета были удостоены восемь человек. Инженеры, столяры, машинисты, сварщики, диспетчеры, представители руководящего звена.

Профессионализм работников «Тверской генерации» обеспечивает надежное функционирование теплоэнергетического комплекса города. Это делаете жизнь каждого тверичанина теплее и светлее.