Коронавирус в Твери, последние новости на 21 декабря 2020: Тверь прощается с еще одним врачом, вступили в силу новые ограничения

Еще одна утрата - в Твери скончалась врач-невролог. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 21 декабря: 236 человек заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 19668 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 14305 человек (+28 за сутки).

Изолирован 4931 человек (+208 за сутки), умерли 432 человек (0 за сутки).

В областной столице к 20 декабря выявлено 6339 случаев коронавируса (+86 за сутки). Также в лидерах:

Конаковский район 1376 (+1)

Ржев 1290 1311 (+21)

Вышневолоцкий городской округ 197 (+15)

Торжок 979(+10)

Графика: yandex.ru

Еще одна тягостная новость, еще одна утрата - в Твери скончалась доцент кафедры неврологии, реабилитации и нейрохирургии Тверского медуниверситета Любовь Слезкина, работавшая также и практикующим врачом. Любовь Алексеевна ушла в 70 лет. Она скончалась 17 декабря, но широко известно об этой утрате стало 19 декабря. О причинах смерти не сообщается.

Коллеги называют Любовь Слезкину высочайшим профессионалом, преданным своей работе. Человеком тонкого ума, всегда верным своим принципам и следующим чувству справедливости.

Прощание состоится сегодня, 21 декабря, в 12:00 у морга городской больницы №7 (Петербургское шоссе, 76 корп. 6).

С сегодняшнего дня вступили в силу новые ограничения: пожилым людям (старше 65 лет) рекомендовано по возможности оставаться дома. Соответствующие дополнения внесены в губернаторское постановление о коронавирусных ограничениях. Работодателям также настоятельно рекомендуют перевести граждан старше 65лет, а также имеющих хронические заболевания на удаленку. Список заболеваний должен опубликовать региональный Минздрав.

Между тем, город продолжает жить и готовиться к Новому году, который медики призывают провести дома, минимизировав контакты. Накануне в Твери открылись елочные базары. Народа в первый день на торговых точках, развернувшихся во всех районах города, было немного. Елки предлагают по цене от 500 рублей. Работать базары будут до 31 декабря.