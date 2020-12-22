Коронавирус в Твери, последние новости на 22 декабря 2020: старт выплат новогодних 5000 рублей на детей и единый диспетчерский центр скорых

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 22 декабря: 234 человека заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 19902 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 14407 человек (+102 за сутки).

Изолирован 5063 человек (+132 за сутки), умерли 432 человек (0 за сутки).

Лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области - Тверь. В областной столице к 21 декабря выявлено 6430случаев ковида, за последние сутки - 91 случай.

Также в лидерах:

Конаковский район 1404 (+28)

Ржев 1323 (+12)

Вышневолоцкий городской округ 1207 (+10)

Торжок 995 (+16)

Графика: Яндекс

В Тверской области более 99400 детей в возрасте до 8 лет получат единовременные федеральные выплаты в размере 5000 рублей. Мера поддержки была озвучена на итоговой пресс-конференции президента 17 декабря 2020 года.

21 декабря выплаты начали поступать на счета тверичан. Отметим, что родителям, уже подававшим в 2020 году заявления на предоставление федеральных выплат, 5000 рублей будут перечислены автоматически. Семьям, где дети родились после 1 июля 2020 года, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и написать заявление на выплату.

В Тверской области идет второй этап работы по централизации службы скорой помощи. Вопрос обсуждался на совещании, которое в областном правительстве провел губернатор Игорь Руденя.

На первом этапе к единому диспетчерскому центру в Тверской станции скорой помощи присоединены Ржевская и Вышневолоцкая.

На втором - подстанции в Торжке, Кимрах и Конакове.

Таким образом, в едином диспетчерском центре на сегодняшний день обрабатывают вызовы скорых из Твери, Калининского района, Ржева, Вышнего Волочка, Торжка, Кимр, Конаково.