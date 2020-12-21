Индекс оливье-2021: В какую цену обойдется новогодний салат жителям Твери

Цены на оливье мы мониторил без малого десять лет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Без малого 10 лет «Комсомолка» отслеживает колебание цены на главное новогоднее блюдо в Твери, представляя вам «индекс оливье». В предновогоднюю пору мы мониторим цены на ингредиенты для салата в магазинах областной столицы.

А еще для поднятия настроения и боевого редакционного духа мы, закупив продукты, готовим большой таз оливье прямо в редакции и едим его с огромным аппетитом. Готовили...

Коронавирус, будь он неладен. С апреля редакция работает на удаленке - пандемия внесла коррективы. Так что собраться всем вместе и «рубануть» салатика, как в старые добрые времена, не получится. Разве что в предновогоднюю пору, собравшись на ежедневную планерку у мониторов компов и смартфонов, поднимем тарелочку оливье - каждый своего, собственноручно дома приготовленного. Эдакий флешмоб онлайн. Подумаем, в общем, как отметить десятилетний юбилей наших оливьешных замеров.

А пока взглянем на цены на ингредиенты новогоднего салатика в тверских сетевых магазинах. Да-да, затариться к празднику там ещё можно - режима изоляции власти региона пока не вводят, лишь людям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома.

Если говорить о ценах в интернет-доставках еды, то к магазинным ценам плюсуйте 100-300 рублей в зависимости от чека и фирмы-поставщика.

А мы промониторили именно крупные федеральные сети оффлайн, то есть «ножками».

Но вернемся к анализу десятилетки тверского оливье. С 2011 года, когда мы начали наше исследование, цена на салат плавно росла, ни разу не опустившись ниже стартовой цены. Лишь в 2012 году было небольшое падение, оно и понятно: курс доллара скакал, нефть дешевела. С появлением намеков на возвращение экономической стабильности плавно пошла вверх и цена на салат.

В 2018 году цена на тверской оливье снова сделала ценовой скачок. В 2019 году оливье подешевел аж на 13%. А вот в 2020-м цена на салатик достигла максимума за десятилетие наших замеров, подорожав на 33% к году минувшему. Почти все ингредиенты прибавили в цене, ни один не подешевел (см. таблицу). Картофель, к примеру, стал дороже в два раза, а зелёный горошек - в 3,6 раза. И это несмотря на то, что у федеральных торговых сетей обороты огромные и цены пониже, чем в более мелких магазинах.

Графика: Елена КОЗЛОВА

КСТАТИ

ПРОДУКТЫ ДОРОЖАЮТ, А ДОХОДЫ ПАДАЮТ

Подорожание салатика в этом году случилось на фоне падения доходов населения. Вот так нерадостно. Согласно свежей аналитике Тверьстата, реальные денежные доходы населения Тверского региона в III квартале 2020 года упали на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Напомним, реальные денежные доходы - та сумма, которая остается нам, что называется, на жизнь после уплаты всех налогов и обязательных платежей.

Что до сумм в денежном выражении, то размер ежемесячных доходов тверичан в III квартале 2020 года составил 25 453 рубля.