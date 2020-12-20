Коронавирус в Твери, последние новости на 20 декабря 2020: новые ковидные ограничения и праздники онлайн

Людям старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания надлежит по возможности оставаться дома. Фото: Сергей Константинов

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 20 декабря: 237 человек заразились коронавирусом в минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 19432 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 14277 человек (+255 за сутки).

Изолированы 4723 человека (-21 за сутки), умерли 432 человек (+3 за сутки).

Среди муниципалитетов лидерами по заболеваемости остаются:

Тверь 6253 (+82)

Конаковский район 1375 (+7)

Ржев 1290 (+6)

Вышневолоцкий городской округ 1182 (+13)

Торжок 969 (+9)

Графика: yandex.ru

Новые ограничения в связи с коронавирусом вводятся в Тверской области с 21 декабря. Пожилым людям (старше 65 лет), а также имеющим хронические заболевания надлежит оставаться дома. Соответствующие дополнения внесены в губернаторское постановление о коронавирусных ограничениях.

Мера не жесткая - рекомендательная. Признается необходимым оставаться дома пожилым людям и тем, у кого в анамнезе есть хронические заболевания (список болезней областной Минздрав обещал опубликовать отдельно). Им можно выходить в магазин, выбрасывать мусор, гулять с собаками и заниматься спортом на улице. Не препятствуют эти рекомендации посещению больниц и поликлиник, а также отъезду к месту жительства, если оно находится за пределами региона.

Отдельно оговаривается рекомендация работодателям. Им следует перевести на удаленную работу всех сотрудников старше 65-ти и лиц, имеющих "хронику".

Все это делается для того, чтобы минимизировать контакты людей из группы риска в период предновогодней суеты, а также в дни празднования Нового года и Рождества, когда все особенно активно общаются, ходят в гости.

Тем временем подготовка к Новому году продолжается. В Твери заработал новогодний интернет-портал. Он поможет тем, кто решится в праздники посидеть дома, создать себе новогоднее настроение. На сайте опубликованы рецепты для праздничного стола, выложена подборка лучших новогодних песен, видеоуроки от дизайнеров, которые учат создавать оригинальные украшения и елочные игрушки. А 28 декабря на портале можно будет посмотреть новогодние сказки, концерты и шоу.