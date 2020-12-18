В парламенте Тверской области в первом чтении приняли проект бюджета региона

18 декабря депутаты Законодательного Собрания Тверской области взялись за принятие проекта бюджета региона. Фото: ЗСТО

18 декабря депутаты Законодательного Собрания Тверской области взялись за принятие проекта бюджета региона на 2021-й и плановые 2022-2023 годы. Напомним, что проект главного документа региона на ближайшие годы ранее 2 декабря был представлен на заседании областного правительства.

Парламентариям проект бюджета представила министр финансов Тверской области Марина Подтихова.

Итак, по прогнозу минфина, уже в следующем году доходы в бюджете вырастут до 81,5 млрд рублей - более чем на 4 млрд рублей по сравнению с 2020-м. Расходы на 2021 год запланированы в объеме 84,6 млрд рублей.

Общий объем доходов областного бюджета на 2022 год - 78,4 млрд рублей, на 2023 год – 81,6 млрд.

Расходы областного бюджета на 2022 год - 82,1 млрд. рублей, на 2023 год – 81,7 млрд.

Дефицит на 2021 год предусмотрен в объеме – 3 млрд. 54 млн. руб., на 2022 год – 3 млрд. 683 млн. руб., в 2023 году - 73 млн. руб.

Как и в предыдущие годы, бюджет сформирован по программного принципу. То есть большинство расходов казны - это средства на реализацию госпрограмм в разных отраслях и сферах. Доля «программных» расходов областного бюджета составляет 96 %.

Важная деталь - на реализацию нацпроектов в 2021-2023 годах направят 43,5 млрд. рублей. Основной объем собственных средств региона приходится на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (только в 2021 году - 4,8 млрд рублей).

Запланированная доля расходов в 2021 году на образование, здравоохранение, социальную политику, спорт и культуру суммарно составляет почти 70% всего бюджета.

В 2021-м более 21,7 млрд рублей из областного бюджета предусмотрено предоставить в виде различных форм межбюджетной поддержки - трансфертов. Вырастет объем дотаций муниципалитетам.

В пресс-службе областного парламента сообщили, что точной даты второго решающего голосования по бюджету назвать пока не могут, но это точно произойдет в 20-х числах декабря.

- Напомню, что предметом первого чтения является рассмотрение основных параметров бюджета - объем доходов и расходов, дефицита, ведомственная структура доходов, госпрограммы, инвестиционная составляющая. Во втором чтении документ принимается в целом, - прокомментировала заместитель председателя постоянного комитета по бюджету и налогам Екатерина Глебова.

По ее словам, бюджет выверенный, традиционный.