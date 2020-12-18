Как действовать, если встретили медведя-шатуна в Тверской области: Советы биолога

В Тверской области в нескольких районах люди встречают медведей, которые пока не легли в берлогу. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Буквально неделю назад в социальных сетях появилась информация, что в Селижаровском районе, близ деревни Большая Коша, рядом со свалкой, егеря обнаружили следы взрослого бурого медведя и медвежонка. Жители встревожены и предполагают, что это медведь-шатун, который не лёг на зимовку.

Такие особи крайне агрессивны и могут быть опасны для человека.

«КП»-Тверь» задала вопрос специалисту, возглавляющему Центр спасения медвежат-сирот, биологу-охотоведу Сергею Пажетнову, «шатаются» ли сейчас бурые обитатели лесов близ населённых пунктов.

Топтун, но не шатун

Биолог сразу обозначил, что в европейской части России медведи-шатуны встречаются крайне редко. Медведицу в Селижаровском районе могли просто испугать, но она снова ляжет на зимовку.

– В настоящее время в разных районах Тверской области активно идёт охота, загон копытных. Кроме того, сейчас проходит рубка леса. Медведицу могли просто спугнуть. И если люди ее больше не побеспокоят, она заберется обратно в берлогу, – констатировал Сергей Пажетнов.

Руководитель Центра спасения медвежат-сирот, биолог-охотовед Сергей Пажетнов. Фото: сайт Центра спасения медвежат-сирот.

Сергей Валентинович подчеркнул, что сейчас люди могут сталкиваться с медведями во многих районах Тверской области. К примеру, поделился охотовед, у них в Торопецком районе позавчера видели в лесу бодрствующего медведя. Но в ближайшее время он должен уснуть в берлоге.

Специалисты из центра спасения медвежат-сирот разграничивают тех медведей, кого просто спугнул человек, и шатунов, которые не смогли добрать нужного количества подкожного жира, чтобы впасть в спячку и залечь сосать лапу. Эти особи не выживают.

Встреча с такими хищниками не предвещает ничего хорошего, они могут напасть на человека. Но это ситуация из ряда вон. Как указано в памятке, составленной биологами, в любом случае медведи в дикой природе проявляют агрессию к человеку крайне редко.

Лицом к морде

Важно только помнить несколько правил, которые нужно соблюдать, столкнувшись в лесу с косолапым.

– Остановитесь, сохраняйте спокойствие. Если медведь вас не заметил, тихо, не делая резких движений, уходите. Обходите медведя, сделав крюк, а лучше возвращайтесь той дорогой, что пришли.

– Если медведь двигается по направлению к вам, но не выказывает признаков агрессии, не сходите с места. Нельзя угрожать зверю. Лучше поговорить с ним спокойным, уверенным тоном.

Если зверь встал на задние лапы и подошёл, чтобы обнюхать, это демонстрирует его любопытство, а не агрессию. «Бурый» поймёт, что вы – человек, и скроется в лесу.

Ещё один вариант действий – попытаться медленно отходить назад по диагонали, не сводя глаз с медведя. Но если он последует за вами, лучше остановитесь.

– Ни в коем случае, если медведь спокоен, не кричите на него, не бросайте в обитателя леса что-либо и не замахивайтесь. Это может спровоцировать нападение.

– Не бегите. Несмотря на внешнюю неуклюжесть, медведь способен развивать скорость до 50 км/ч. Молодые особи также хорошо лазают по деревьям.

Если всё-таки медведь набросился, защищаясь или проявляя свои хищнические инстинкты, отступать нельзя. Возможно либо притвориться мертвым, либо самим проявить агрессию: повысить голос, стукнуть чем-то по дереву.

Медведь лишь с виду неуклюж, а на деле – жестокий хищник. Фото: Сергей Стирлинг.

Главное – не стоит ходить далеко в чащу леса и подвергаться опасности. Никогда не угадаешь, что у дикого зверя на уме и что ему может не понравиться.

И, конечно, смертельно опасно угощать забавного мишку чем-то съестным.

Лучше всего, заметив следы медведя на снегу, свернуть с этого пути.

Под контролем

По поводу сообщений о медведях-шатунах в разных концах нашего региона областное Министерство природных ресурсов проводит проверку.

Если медведь представляет угрозу для жизни и здоровья людей, его застрелят. «Примут решение о регулировании численности охотничьих ресурсов». В настоящее время, как уточняют в тверском Минприроды, численность этого зверя на территории региона не превышает нормы.

Если в каком-либо из населенных пунктов медведи слишком близко подходят к жилищу, необходимо обращаться в Министерство природных ресурсов. Электронная почта: mpr@tverreg.ru, телефоны: (4822) 73-31-73, 73-31-75. Официальная группа в соцсетях: «Чистый регион». Контакты госинспекторов в области охраны окружающей среды указаны в разделе «Контакты» сайта Министерства природных ресурсов и экологии.