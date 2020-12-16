«Важно понять, что необходимо сделать...»: У тверских аграриев спросят, какие еще меры поддержки им нужны

В этом году наш регион сохранил лидерство в ЦФО и второе место в России по площадям посевов льна-долгунца. Фото: ПТО

На этом заседании 16 декабря региональные чиновники подвели итоги года в сфере сельского хозяйства.

Эта тема, кстати, поднималась и на недавней рабочей встрече Президента России с нашим губернатором Игорем Руденей.

- Президент России поставил задачу - в условиях текущего года обеспечить непрерывную работу предприятий агропромышленного комплекса, - сообщил Игорь Руденя членам областного правительства на заседании.

Речь явно идет об условиях пандемии и необходимых мерах поддержки…

С этим, по информации минсельхоза региона, все нормально. В 2020 году объем господдержки тверских сельхозпроизводителей превысил 1 млрд рублей.

Присутствовавший на заседании гендиректор ЗАО «Калининское» Александр Оводков сообщил, что, к примеру, его предприятию субсидии и дотации дошли в срок и в полном объеме.

- Благодарю правительство региона за своевременную поддержку, - от чистого сердца добавил аграрий.

Игорь Руденя на заседании, можно сказать, похвалил местные агропредприятия:

- Сельскохозяйственные предприятия Верхневолжья продемонстрировали высокую устойчивость в непростых экономических условиях.

губернатор дал ответственное поручение минсельхозу - выяснить у аграриев, какие еще меры поддержки для них актуальны. Фото: ПТО

При этом губернатор дал ответственное поручение минсельхозу - проконсультироваться с аграриями и выяснить, какие еще меры поддержки были бы для них актуальны. Тут уже речь зашла и о том, что продукция тверских аграриев должна быть широко представлена в местных торговых сетях. Тут также необходимо поработать областному минсельхозу.

- Важно понять, что необходимо сделать, чтобы обеспечить, в том числе реализацию продукции наших аграриев, - подчеркнул Игорь Руденя.

Каковы же в целом аграрные итоги года?

Ожидаемые объемы производства сельхозпродукции в 2020-м составят 47,4 млрд рублей – это плюс 17,3% к 2019-му.

В 2020 году удалось увеличить посевные площади. В 2019-ом они составляли 503,8 тыс. га, в этом – 507,7 тыс. га.

Регион сохранил лидерство в ЦФО и второе место в России по площадям посевов льна-долгунца. За год у нас они увеличены с 4,9 тыс. га до 5,8 тыс. га. До 5,8 тыс. тонн увеличилось производство льняного волокна.

В растениеводстве в 2020 году валовой сбор составил 258,6 тыс. тонн картофеля, 112,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, 52,2 тыс. тонн овощей.

В животноводстве также отмечен рост по ряду показателей: в заготовке кормов, поголовье скота и птицы, объемах полученного молока.

Сейчас в АПК региона реализуется 17 инвестпроектов на 58 млрд рублей и 3500 новых рабочих мест.