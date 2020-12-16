Присяга онлайн, тест на коронавирус и 10 кремлевских курсантов: Как уходят в армию из Тверской области

В Тверской области призвали в армию 90% молодых людей от намеченного плана. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области продолжается осенняя призывная кампания. Она стартовала в разгар осеннего всплеска коронавируса, 1 октября, и закончится 31 декабря 2020 года. В этом году, несмотря на пандемию, тверичане, как обычно, отправились служить в ряды доблестной Российской армии. Набор проходил в штатном режиме и весной, и осенью, как рассказали в региональном военном комиссариате.

Но отличия всё-таки есть. Перед тем как пройти медицинскую комиссию, все призывники сдают экспресс-тест на COVID-19. Если результаты оказываются положительными, всю группу молодых людей, которые контактировали между собой, отправляют на карантин – по домам. С начала осеннего призыва у четверых новобранцев было подозрение на коронавирус. Их и ещё 28 человек отправили на изоляцию и лечение. При повторном анализе у тех, кто был в группе риска, вируса не обнаружили.

Непридуманный призыв

О том, как всё это происходит, «КП»-Тверь» рассказал Антон, новоиспечённый солдат-срочник, призванный из Бологовского района. Молодого человека и нескольких его земляков и парней из соседнего района вызвали на комиссию. После того как взяли кровь из вены на экспресс-анализ, выяснилось, что трое юношей могут быть больны коронавирусной инфекцией. Всех отправили на самоизоляцию.

Для ребят всё закончилось хорошо. Как только прошло 10 дней, призывникам снова прислали повестки. При повторном анализе ковида ни у кого не обнаружили. И Антон отправился служить в ВДВ.

Молодой человек сейчас готовится принести присягу и отдать долг Родине. В 2020-м из-за эпидемической обстановки церемония проходит без родственников, её трансляция пройдёт в режиме «онлайн». На какой именно платформе – родным и близким призывников сообщат позднее.

Есть такая обязанность – маску надевать

В Тверской области все военные комиссариаты и призывные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты, бесконтактными термометрами, лампами для кварцевания помещений и дезинфицирующими средствами. Об этом сообщил военный комиссар Тверской области полковник Игорь Янин. Призывников защитными масками обеспечивают бесплатно.

– Мы минимизировали количество призывников, вызываемых на комиссии. В первую очередь приходят те, кто реально может отправиться в армию, – говорит военный комиссар Тверской области Игорь Янин. – Призвано уже 90% граждан, которые подпадают под осеннюю призывную кампанию. 76% от подлежащих отправке новобранцев были направлены в места несения службы.

В ближайшее время всем сотрудникам военкоматов в регионе сделают прививку от коронавируса. Для новобранцев тоже планируют организовать вакцинацию в военных частях.

Общее количество тех, кто будет призван из Тверской области, не оглашается. Всего ряды Российской армии в осенне-зимний период пополнят почти 130 тысяч человек.

Из-за коронавируса усложнилась работа медиков в призывных комиссиях. К примеру, призывники не всегда могут вовремя и полноценно пройти обследование в медучреждении, чтобы собрать документы о своем состоянии здоровья для военкомата.

В памятную дату – в кремлевские солдаты

16 декабря 10 парней из нашего региона отправились в Президентский полк. Почетная миссия! Помимо этого, тверичане будут служить в научных ротах. Три человека выбрали альтернативную службу.

По статистике, здоровье призываемых в армию в последние годы ухудшилось: возросло количество призывников с хроническими и врождёнными болезнями. Но, несмотря на это, на тверской земле всё также много юношей, готовых пройти «школу жизни» и стать настоящими мужчинами. Пусть в период пандемии коронавируса процедура призыва и стала сложнее.