79 лет памяти: В Твери отмечают День освобождения города от войск нацистской Германии

В Твери хранят память о защитниках и освободителях города. Фото: ПТО

16 декабря - значимая дата для столицы Верхневолжья. Именно в этот день 79 лет назад Тверь (тогда - Калинин), была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Заметим, что город был взят войсками вермахта ненадолго. Наши бились здесь крепко...

Сегодня в Твери у стелы «Город воинской славы» состоялась церемония возложения цветов в память о советских солдатах, которые сражались за наш город.

Стела «Город воинской славы». Фото: ПТО

В церемонии приняли участие губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, глава Твери Алексей Огоньков, руководители федеральных органов власти, юнармейцы, курсанты ВА ВКО им. Г.К. Жукова, жители Твери.

Участники церемонии почтили минутой молчания память солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны.

- Мы склоняем головы перед памятью солдат и офицеров Красной Армии, партизан и подпольщиков, тружеников тыла - всех, кто защитил наш город, поднял его из руин и отстроил заново. От всего сердца благодарим ветеранов Великой Отечественной войны за подвиг во имя Родины, благодаря которому мы живем и растим детей в свободной и сильной стране, - обратился к ветеранам и жителям Верхневолжья Игорь Руденя.

В церемонии возложения цветов поучаствовали губернатор Игорь Руденя (в центре), митрополит Амвросий (слева) и спикер областного парламента Сергей Голубев (справа). Фото: ПТО

В преддверии 79-й годовщины освобождения Калинина в регионе стартовал патриотический проект: участники Великой Отечественной войны написали напутствия молодежи. Всего издано порядка 400 экземпляров обращений, которые в настоящее время передаются школьникам Тверской области.

16 декабря в городе на воинских захоронениях и местах памяти проходят церемонии возложения цветов. Однако большинство посвященных 79-й годовщине освобождения Калинина мероприятий проводятся в онлайн-формате.

СПРАВКА КП

Во время Великой Отечественной войны немецкое командование отводило большое значение захвату Калинина как крупному промышленному и транспортному узлу.

Немцы в 1941 году собирались с ходу взять Калинин, обойти Москву с севера, развернуть наступление в тыл Северо-Западного фронта

Войска нацистской Германии вплотную подступили к нашему городу 13 октября 1941 года.

Областной центр обороняли части 5-й и 256-й стрелковых дивизий, школы младших лейтенантов и истребительные батальоны.

Немецкие самолеты наносили непрерывные удары по Калинину. Немецкие танки, не встречая серьезного сопротивления, продвигались по Старицкому шоссе...

14 октября противнику удалось войти в город и в тяжелых боях захватить основную его часть. Бои в городе не прекращались ещё трое суток. 17 октября город полностью перешёл под контроль немцев.

На протяжении всего периода оккупации в Калинине и в непосредственной близости от него велись бои.

19 октября 1941 года был образован Калининский фронт, первоначально в составе 22-й, 29-й, 30-й, а через несколько дней – 31-й армий. Командующим фронтом был назначен генерал-полковник Иван Конев.

5 декабря 1941 года войска Калининского фронта перешли в наступление. 16 декабря враг был выбит из Калинина.

Наш город стал стал первым областным центром, освобождённым от захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

4 ноября 2010 года Твери присвоено почетное звание «Город воинской славы».