Досуг в Твери с 16 по 23 декабря: Джаз с зеркалами, Емеля с елкой, комедия со «звездами» и и фламенко в библиотеке

В городе в ближайшие дни будет немало интересных мероприятий для культурного отдыха. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КОНЦЕРТЫ

DOUBLE MIRROR

17 декабря в 19:00 в Твери на сцене клуба BigBen состоится авторский концерт известного российского джазового пианиста и композитора Олега Анохина с проектом DOUBLE MIRROR (Двойные зеркала).

В нем участвует замечательный состав московских музыкантов - Николай Куликов (гитара), Dani Yard ( саксофон), Артём Федотов (ударные), Владимир Кольцов-Крутов (контрабас). В концерте также выступит талантливая, яркая вокалистка Наталья Лукьянова.

С этим проектом музыканты уже отыграли в нескольких городах, в том числе и в Москве. Слушатели с большим восторгом восприняли DOUBLE MIRROR, в котором сочетаются и разные стили, аранжировки известных джазовых хитов ( Moon River, La vie en rose), яркие и запоминающиеся соло, современный взгляд на джазовую гармонию.

Руководство клуба напоминает: вход и выход, а также иные перемещения в клубе можно осуществлять только в маске (за своим столиком, конечно, маска не нужна - размещение столов обеспечивает безопасную дистанцию).

Цена билетов (предпродажа): от 500 до 700 рублей.

В клубе состоится авторский концерт известного джазового пианиста и композитора Олега Анохина с проектом DOUBLE MIRROR. Фото: клуб BigBen

Музыкальная сказка и сказочная музыка

Новый год к нам мчится, надо музыкой насладиться. Тверская академическая филармония приглашает это сделать в своих стенах.

19 декабря в 11:00, 14:30, 18:00, а также 20 декабря и далее вплоть до 9 января публику будут погружать в мир новогодней музыкальной сказки «Как Емеля за ёлочкой ходил».

Композитор – заслуженный деятель искусств РФ Елена Лебедева.

Балетмейстер – Анастасия Шишкина.

Режиссёр-постановщик – Андрей Коновалов.

Как пишут организаторы, «чудо – это мечта, ставшая реальностью… Главным источником для чудес у человека была и остается вера в то, что, несмотря ни на что, чудеса случаются, и потому то, о чем он мечтает, обязательно исполнится. Каждый из нас в этом схож со сказочным Емелей, которому нужно было просто захотеть и, ррраз, по щучьему веленью! – вот и ведра с водой сами домой идут, а печка стала ездить, топор сам дрова нарубил…А царская дочь его полюбила. И прочее, и прочее – чудеса! Волшебство!»

Но что, если волшебство перестает работать? Как нашему Емеле выкручиваться?

Приходите на сказочное музыкальное представление с детьми и узнаете.

Вход: строго в масках.

Цена билета: 400 рублей.

Филармония погрузит публику в сказку. Фото: Тверская филармония.

Испанские страсти

Студия фламенко «Astel» под руководством Татьяны Литвиновой приготовила для гостей библиотеки имени Горького музыкально-хореографический концерт.

Вечер откроет выступление «Школы кастаньет», концертмейстером которой является Елизавета Яковлева. Вы услышите популярные классические произведения, русские и испанские народные мелодии в сопровождении кастаньет – незатейливого ударного музыкального инструмента, являющегося культурным и национальным достоянием Испании, создающего невероятно красивый и чёткий ритмический рисунок.

В продолжении концерта – лучшие постановки танцовщиц студии. Они представят различные стили фламенко, в том числе puro и fusion.

Концерт пройдет в актовом зале библиотеки 19 декабря в 16:00

Цена: бесплатно.

При себе необходимо иметь читательский билет.

Тверские танцовщицы зажгут в библиотеке. Фото: Тверская библиотека имени Горького

СПЕКТАКЛИ

Покорить Голливуд

В ДК «Металлист» 18 декабря в 19:00 на сцену выйдут столичные актеры. Они сыграют зажигательную комедию «Суперстарс».

О чем же она? О стремлении к славе и казузах на этом пути.

Организаторы пишут:

«Голливуд - империя звезд, фабрика грез! Кто из актеров и режиссеров, продюсеров и художников, сценаристов и операторов не мечтает его покорить: пройти по красной дорожке, держать в руках заветный Оскар, остаться в памяти людей навсегда звездой на Аллее славы!

Герои комедии «Суперстарс» - не исключения. Но на пути к этой мечте им суждено будет пройти через измены и расставания, забвение публики, безработицу, пристрастие к вредным привычкам. На этом пути им суждено будет вновь обрести любовь, вернуться в профессию, проснуться однажды утром знаменитыми и … покорить Голливуд».

В ролях - Дмитрий Миллер, Олеся Железняк и другие.

Цена билета: от 1500 до 3000 рублей.

В ДК дадут камедию. Фото: ДК "Металлист".

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ

Святочные рассказы

В рамках культурной программы выставки «Сказка, рассказанная на ночь»19 декабря в 15:00 приглашаем в Мемориально-художественный музей Владимира Серова (пос. Эммаусс, д.29 ) на вечер русского святочного рассказа. Прозвучат лучшие образцы жанра: рождественские истории писателей-юбиляров уходящего года А. П. Чехова, А. И. Куприна, И. А. Бунина, а также святочный рассказ художника К. А. Коровина.

Читает Алексей Зинатулин. Приходите за новогодним настроением!

Стоимость билета - 100 руб.